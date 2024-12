Mufasa – Il re leone: recensione del film di Barry Jenkins

Leggi su Cinefilos.it

: il RedeldiNessuno lo avrebbe detto mai dalle premesse, eppure: Il Reè un prequel ambizioso e emozionante che amplia l’universo di uno deiDisney più amati di sempre, offrendo una nuova prospettiva sulla storia del padre di Simba. Diretto da, premio Oscar per Moonlight, ma autore anche della potente serie La ferrovia sotterranea e del delicato Se la strada potesse parlare, ilsi distingue per un approccio narrativo che unisce profondità emotiva, chiarezza di temi, un’estetica visiva elaborata, a una regia che sfrutta a pieno le potenzialità della computer grafica, il tutto mantenendo uno stretto legame con l’eredità del classico del 1994.Qual è la storia di: Il Re?La trama si svolge molto prima degli eventi de Il Reoriginale e ci introduce a un giovane(interpretato in italiano da Luca Marinelli).