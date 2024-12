Lanazione.it - Derby alla Rainbow. E torna in vetta in solitaria

Leggi su Lanazione.it

Volley Colombiera 0La Spezia Volley 3 (14-25 / 21-25 / 20-25) Volley Colombiera: Berardi, Bernucci, Bertonelli, Carrozzo, Cicalese, Della Tommasina, Lottici, Michi, Pescetto, Stiaffini, libero Fiorino. All. CarliVolley La Spezia: Allegretto, Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Grandeaux, Vollonnino, libero Pilli. All. Saccomani Arbitro: Venzano AMEGLIA – Trionfa laLa Spezia nelcon le cugine del Volley Colombiera, riappropriandosi dellaindel girone B di Serie D femminile. "È stata una bella partita di livello – commenta coach Saccomani – dove noi siamo riusciti ad esprimere al meglio le nostre caratteristiche. Sono contento per le ragazze che ci stanno mettendo tantissimo impegno e che stanno raccogliendo i frutti del loro duro lavoro".