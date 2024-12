.com - Via Ardeatina, 3 denunciati: avevano in auto cesoie elettriche, cacciaviti e guanti

Questa mattina, lungo viaall’altezza del Grande Raccordo Anulare, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato un’mobile per un controllo stradale, portando alla denuncia di tre uomini di nazionalità romena, rispettivamente di 23, 26 e 41 anni. Tutti i soggetti fermati risultano avere precedenti penali.Via, attrezzi sospetti nascosti inDurante l’ispezione del veicolo e una perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto diversi strumenti considerati potenzialmente utili per attività illecite: due, due, una torcia e tre paia di. Nessuno dei tre fermati è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sull’origine degli oggetti o sul motivo per cui li avessero con sé.Gli attrezzi sono stati immediatamente sequestrati dalle forze dell’ordine, mentre i tre uomini sono staticon l’accusa di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, reato previsto dal codice penale.