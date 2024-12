Oasport.it - Sci di fondo, Klaebo vince le qualificazioni della sprint tl di Davos. Sesto Pellegrino, bene Hellweger e Carollo

Leggi su Oasport.it

, in Svizzera, lemaschiliin tecnica libera valida per la tappaCoppa del Mondo 2024-2025 di sci dipremiano il leaderclassifica di specialità, il norvegese Johannes Hoesflot, che precede il transalpino Lucas Chanavat e lo svedese Edvin Anger. Dimezzata la pattuglia italiana: passano il turno Federico, Michaele Martino, eliminati Elia Barp, Giovanni Ticcò e Davide Graz.Miglior tempo lungo il chilometro e mezzo del tracciato, per il norvegese Johannes Hoesflot, proprietario del pettorale rosso di leaderclassifica, che si impone in 2’22?26 e va a precedere il transalpino Lucas Chanavat, secondo a 1?23 e lo svedese Edvin Anger, terzo a 1?44. Dodicesimo posto, invece, per il leadergraduatoria generale di Coppa, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, che paga 3?39.