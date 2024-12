Ilprimatonazionale.it - Voli oceanici e ancora deserti: la farsa dei mondiali 2030 e 2034

Roma, 13 dic – Se pensavate che con l’assegnazione del mondiale 2022 – quello disputato tra mille polemiche in Qatar – la Fifa avesse toccato il fondo, vi sbagliavate di grosso. La Fédération Internationale de Football Association ha infatti ufficializzato in settimana le assegnazioni per le edizioni. Si festeggerà il secolo iridato tra Spagna, Portogallo, Marocco, Argentina, Paraguay e Uruguay (sì, avete letto bene: nel menù c’è questo minestrone), mentre quattro anni più tardi si tornerà a giocare nel deserto. Per la precisione in Arabia Saudita. Ma andiamo con ordine.La folle versione itineranteOra, il mondiale itinerante può anche non piacere, essere poco tradizionale, ma non è di certo una novità. Lo abbiamo imparato a conoscere in Corea del Sud e Giappone (correva l’anno 2002: l’acqua santa del Trap e i fischi cornuti di Byron Moreno), ci prenderemo maggiore confidenza con Canada, Messico e Stati Uniti nell’ormai vicino 2026.