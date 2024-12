Puntomagazine.it - Torre del Greco: ex affiliato al clan Ascione-Papale, moglie e figlio sorpresi dai Carabinieri con armi bianche

Leggi su Puntomagazine.it

del: Controllo deiscovae utensili nascosti in auto appartenenti ad una famigliaIdella Sezione Radiomobile didelsono fermi per un posto di controllo lungo via del Commercio.Osservano le auto da fermare quando ne notano una in particolare: è una Panda guidata da un uomo che si divincola nel traffico palesemente per evitare il controllo.Ituttavia lo fermano. Sta viaggiando con laed il.Nel corso del controllo, i militari ricostruiscono che il conducente -un 44enne di Napoli- in passato era ritenuto contiguo al; sua45enne è già nota, mentre il loro21enne è incensurato.Ma i militari si fidano dell’intuito ed approfondiscono la faccenda. Perquisiscono sia l’intera famiglia che l’auto a noleggio, e viene fuori il motivo per cui i 3 stavano tentando di disperdersi nel traffico: nella borsa della donna e nella tasca del ragazzo erano nascosti un coltello “a stiletto” ed uno “a farfalla”; in auto era invece occultato un martello da carpentiere.