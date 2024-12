Ranieri "Il futuro allenatore della Roma? Cerchiamo uno bravo"

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – “Il profilo del? Stiamo cercando uno. Speriamo di non sbagliare”. Lo ha detto il tecnico, Claudioin conferenza stampa alla vigilia del match contro il Braga in Europa League, parlandoscelta sull’che guiderà la squadra giallorossa nella prossima stagione. E sul suoruolo da dirigente: “Mi sto impegnando 50% e 50%. Ho dei giocatori meravigliosi che mi lasciano una certa serenità nel poter pensare anche al. Con la proprietà e Ghisolfi stiamo pensando a tutto: al presente e al mercato. Iloggi non è la priorità, ci stiamo pensando, non posso negarlo, ma non siamo ancora entrati nelle specificità su chi e come. Ci pensiamo e ci aggiorniamo: questo è importante”, ha aggiunto l’