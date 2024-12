Movieplayer.it - Uomini e Donne, anticipazioni della registrazione del 9 dicembre: una tronista resta senza corteggiatori

Leggi su Movieplayer.it

Lenuova puntata del dating show di Maria De Filippi rivelano che Fabio, ex di Gemma, ha iniziato una nuova frequentazione. Si è appena conclusa la primasettimanale di. Il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle riprese di oggi abbiamo avuto la confermarottura definitiva tra Gemma e Fabio. Nel trono classico una delle troniste è rimasta. Lefornite da Lorenzo Pugnaloni rivelano tutti i dettagligiornata. LaSituazione delicata per Francesca Sorrentino, che al momento si trova in una posizione incerta. Paolo, uno dei suoi, ha deciso di non tornare in studio, avvisando .