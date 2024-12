I nodi quando arrivano al pettine provocano dolore spesso grande Il mondo è alla prova

Leggi su Ildenaro.it

Anche ai più distratti non sarà sfuggito che dicembre si è presentato in veste similebotta finale dei fuochi d’artificio. Per antica consuetudine, essi vengono sparati nell’ultima notte dell’anno, al fine di accogliere bene quello che seguirà. Dopo i primi undici mesi del 2024, il dodicesimo si sta rivelando ancora più prodigo di eventi negativi di quelli checiascuno dei mesi precedenti ha lasciato in ricordo. C’è solo l’imbarazzo della scelta di alcuni dei più importanti tra essi, almeno per darne notizie, seppure vaghe. Sui fatti e misfatti del Paese é bene procedere solo con un richiamo veloce: ci sará tempo per approfondire gli argomenti. Per ora basti una citazione di alcuni tra essi: attività di governo, Stellantis, scandali sportivi e così si potrebbe procedere per molto. Anche perché, prima che l’ Italia si fermi per la pausa delle feste di fine anno, devono trascorrere ancora una quindicina di giorni.