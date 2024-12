Gamerbrain.net - ANANTA: Nuovi dettagli e Trailer sul free to play open world urbano

NetEase Games e Naked Rain hanno rilasciato un nuovo Gamee tantiper ilto, noto in precedenza con il nome di Project Mugen, in uscita su PS5, PC, iOS e Android.e GameperInvestirete i panni di un agente d’èlite, il quale dovrà affrontare fenomeni paranormali e situazioni surreali, in una grande e trafficata metropoli, con la possibilità di esplorarla da cima a fondo, anche a bordo delle vetture. La città di Nova offre ambientiati e ricchi di attività da portare a termine, oltre naturalmente missioni legate alla trama, secondarie ed eventi con ricompense. Tra i luoghi principali vi è il Sonic Boom Club, la libreria Whalebone e il Museo d’Arte. Il sistema di combattimento è in tempo reale, il giocatore può sfruttare le abilità di ciascun personaggio e gli oggetti di scena a proprio vantaggio per sconfiggere le minacce, concatenando una serie di attacchi devastanti a combo finali.