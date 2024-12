Thesocialpost.it - Edoardo Bove resta in terapia intensiva: le novità sulle sue condizioni

Leggi su Thesocialpost.it

, il centrocampista della Fiorentina colpito da un arresto cardiaco durante la partita contro l’Inter, continua a essere ricoverato inall’Ospedale Careggi di Firenze. A sorpresa, non sono stati rilasciati aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute nelle ultime 24 ore, segno che ledel ragazzo sono ancora delicate e che il team medico preferisce procedere con la massima cautela.Leggi anche: Roberto Occhiuto, l’annuncio del governatore della Calabria: “Devo operarmi al cuore”L’incidente, che ha scosso non solo la città di Firenze ma tutto il mondo del calcio, ha vistocrollare in campo a causa di un’aritmia ventricolare che ha provocato l’arresto cardiaco. Nonostante il giovane calciatore avesse superato tutti i test medici e fosse in ottima salute, il malore ha avuto un’origine sconosciuta, che ora si cerca di individuare.