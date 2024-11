Metropolitanmagazine.it - Il siren eyes non è mai passato di moda: ecco 5 tips per realizzare questo makeup

Ci sono stati tempi in cui ilera praticamente ovunque sui social. Ma i trendsetter dicono che in realtà ilè sempre presente, anche quando pensiamo qualcos’altro sia in agguato. Ormai è entrato nell’Olimpo nei make-up must have, assieme allo smokey e il cat eye. Che cos’è ilè perché è ormai un must have del make-upPerilva inserito nei nostri make-up must, e imparare a realizzarlo step by step.make-up, sofisticato e seducente, enfatizza gli occhi con linee precise e dettagli che li rendono magnetici. Prendi carta e penna, e segnatevi tutto1. Prepara le palpebreIl primo passo per ottenereperfetti è creare una base omogenea. Applica un ombretto in crema dal tono neutro, ideale per uniformare la palpebra senza distrarre dal focus principale: l’eyeliner.