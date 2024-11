Gaeta.it - Trasporto pubblico in stop: sciopero generale il 29 novembre, treni esclusi

Facebook WhatsAppTwitter Il 292023 segna un’importante mobilitazione in Italia: unorganizzato da Cgil e Uil porterà a un fermo di quattro ore per il. Le violazioni riguarderanno i mezzi locali, ilaereo e marittimo, mentre i servizi ferroviari, in particolare quelli gestiti da Trenord, rimarranno attivi. Questosegue le tensioni legate alla recente Manovra finanziaria, suscitando reazioni in tutta la nazione e preoccupazioni per la viabilità.Dettagli sullodei trasportiIl fermo dei trasporti avrà luogo dalle 9 alle 13 per mezzi pubblici come bus, metro e tram. Contestualmente, il settore aereo sarà coinvolto in unodalle 10 alle 14, riguardante sia i controllori di volo sia i servizi di terra. Viaggiatori e pendolari dovranno prestare particolare attenzione, pianificando in anticipo le proprie tratte e verificando eventuali cancellazioni unicamente per i voli programmati in queste fasce orarie.