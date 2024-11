Romadailynews.it - Modifiche alla circolazione ferroviaria tra Cassino e Roccasecca per rimozione ordigno bellico

Leggi su Romadailynews.it

Domenica 1 dicembre sospesa latra le stazioni per consentire il disinnesco. Attivato un servizio sostitutivo con bus.Roma, 29 novembre – Latra le stazioni disarà interrotta domenica 1 dicembre dalle ore 8:00 alle 14:00 circa.La sospensione è stata disposta dPrefettura di Frosinone per consentire agli artificieri il disinnesco e ladi unrinvenuto nei pressi della stazione di Piedimonte.L’orario di riattivazione del servizio dipenderà dall’effettivo completamento delle operazioni.Per garantire la continuità del trasporto, Trenitalia ha organizzato corse sostitutive con bus tra le stazioni di. Tuttavia, questi non effettueranno fermata presso la stazione di Piedimonte.I tempi di viaggio potrebbero subire ritardi legati al traffico stradale e il numero di posti sui bus sarà inferiore rispetto al normale servizio ferroviario.