Ilfattoquotidiano.it - Libano, il leader di Hezbollah: “Abbiamo vinto. Ora rafforzeremo l’esercito e le istituzioni”. Gaza, Israele fa altri 30 morti nella Striscia

Rivendica il cessate il fuoco con Tel Aviv come una “grande vittoria”, parla del futuro delregolare e annuncia che l’organizzazione sciita lavorerà per l’elezione del presidente della Repubblica. Nel suo primo discorso pubblico dall’inizio della tregua ildi, Naim Qassem, ha sottolineato il ruolo giocato dal Partito di Dio nell’ultima crisi tra il. “Annuncio che siamo di fronte a una grande vittoria, che ha superato quella del luglio 2006 in termini di durata, ferocia dei combattimenti, sacrifici e sostegno straniero e americano ricevuto dal nemico – ha scandito il successore di Hassan Nasrallah, ucciso in un raid israeliano a Beirut il 27 settembre scorso – Gliimpedito di eliminare, gliimpedito di neutralizzare la Resistenza”.