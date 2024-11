Tpi.it - Quali sono i migliori trattamenti anti-età?

Si sente sempre più diffusamente parlare, in campo cosmetico ed estetico, di-age (ossia), ma poche volte si scende nello specifico su cosa siano realmente e in cosa consistano. Innanzitutto, la categoria include tutti iche posstimolare e/o migliorare la produzione della pelle di elastina e collagene: quest’ultimedue proteine fondamentali per il mantenimento della compattezza della pelle e la regolazione del suo bilancio idrico.In sostanza, i-invecchiamento includono la vasta gamma di procedure volte a rallentare gli effetti dell’invecchiamento e, consequenzialmente, a migliorare l’aspetto della pelle. Tali proceduremolto utile ad evitare preventivamente eventuali interventi chirurgici.Qual è il trattamento più indicato per ritardare l’invecchiamento cutaneo?È bene tenere a mente che non esiste un singolo trattamento efficace, che possa risolvere tutti i problemi legati all’invecchiamento cutaneo.