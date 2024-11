Marco Conocchia ha uno strano hobby | Amo le immagini di giovani donne morte che si trovano nei cimiteri

Leggi su Open.online

ha 53 anni e uno. «Amo ledi. Adoro ammirare i volti. Ma devono essere belle e». Per questo da una decina d’anni si aggira tra le lapidi del cimitero del Verano a Roma. E ieri è stato condannato per la seconda volta a due anni e quattro mesi di galera per il reato di ricettazione. Anche perché è recidivo: negli anni ne ha portate a casa 358. Tutte disposte nella sua camera da letto, alcune incorniciate. «Amo anche i. Ma dopo un po’ mi stufo, butto via tutti gli scatti e vado a cercarne altre», ha detto in Aula secondo quanto racconta oggi Il Messaggero.La prima volta è stato beccato nel 2014. I furti risalivano al periodo tra 2008 e 2010. E quella volta si prese otto mesi di carcere con pena naturalmente sospesa. Ma lui non si è mai fermato.