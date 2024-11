Ilrestodelcarlino.it - Beffa Cesena 2005. Vince Castel San Pietro

Sconfitta conper laBasket, che nel campionato di Divisione Regionale 1, dopo essere arrivata a un passo dalla vittoria controSan, diretta concorrente che in classifica inseguiva a -2, si è bloccata a tre minuti dalla sirena, vedendo erodersi un vantaggio di 9 punti (77-68) e realizzandone soltanto 1 in più nei restanti 180 secondi. Gli emiliani ne hanno approfittato, prima strappando l’overtime e poi andando are 89 - 94 (15 - 17, 38 - 34, 57 - 53, 78 - 78) sfruttando al meglio la critica situazione falli della squadra di coach Marco Vandelli che nel rush finale si è vista costretta a rinunciare a Montaguti, Rossi e Oscar Pezzi. I numeri del match in effetti raccontano di 15 falli fischiati anegli ultimi 8 minuti di gioco e 39 liberi concessi agli emiliani (34 dei quali sono stati realizzati).