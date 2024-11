Nerdpool.it - I 10 Pokémon più iconici di sempre: un viaggio tra le creature che hanno fatto storia

sono un fenomeno culturale che, dal loro debutto nel 1996, ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Tra videogiochi, serie animate, carte collezionabili e film, questedefinito un’intera generazione. Ma quali sono ipiùdi? Ecco la nostra classifica, pensata per gli appassionati e per chi vuole scoprire il meglio del meraviglioso mondo.PikachuIlper eccellenza!Non si può parlare disenza citare Pikachu. Simbolo del franchise, Pikachu è il partner inseparabile di Ash Ketchum nella serie animata. Con il suo aspetto adorabile e il suo attacco Fulmine, ha conquistato il titolo di mascotte ufficiale.Curiosità: Pikachu è stato scelto come mascotte per la sua semplicità e capacità di attrarre sia bambini che adulti.