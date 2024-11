Formiche.net - I punti di forza e le criticità dell’Italia nella gestione della Bpco. L’intervista di Spanevello

, così come di altre patologie croniche, l’Italia può vantare diversidi, primo fra tutti l’esistenza di un sistema sanitario nazionale che garantisce cure accessibili a tutti, un elemento di straordinaria rilevanza.Tuttavia, per assicurare un accesso equo e omogeneo su tutto il territorio, diventa imprescindibile definire percorsi di cura calibrati in base ai diversi contesti assistenziali. La personalizzazione delle cure, in questo senso, non rappresenta solo una strategia fondamentale per migliorare il benessere dei pazienti, ma si configura anche come un pilastro per garantire la sostenibilità a lungo termine del Servizio Sanitario Nazionale.Ne abbiamo parlato con Antonio, direttore scientifico dell’ICS Maugeri e direttore del dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università dell’Insubria, a margine del primo tavolo di lavoro sullaorganizzato con il supporto di Sanofi.