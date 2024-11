Inter-news.it - Correa la sorpresa in Verona-Inter! Il motivo dell’esclusione di Taremi – CdS

Con la sosta per le nazionali appena conclusa, l’torna subito in campo oggi, sabato 23 novembre, alle 15:00 al Bentegodi contro il. L’anticipo della 13ª giornata di Serie A arriva in un momento delicato, con Simone Inzaghi chiamato a gestire le forze. Lain questa partita riguarda la titolarità di Joaquine l’esclusione di Mehdi. Ma come riportato dal Corriere dello Sport, c’è un.PRIMA DA TITOLARE – Marcus Thuram sarà il perno centrale dell’attacco. è ormai diventato un punto fermo nello scacchiere di Inzaghi grazie alla sua capacità di legare il gioco e incidere in zona gol. Accanto a lui, la scelta digarantirebbe freschezza e dinamismo, soprattutto considerando che sia Lautaro chepotrebbero essere utilizzati a gara in corso. Anche Arnautovic, reduce da un periodo complicato e da un rigore sbagliato contro lo Young Boys, potrebbe avere spazio per ritrovare minuti.