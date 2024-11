Gaeta.it - Tempesta sulla costa spezzina: vento a oltre 100 km/h e danni estesi

Facebook WhatsAppTwitter Una nottata tempestosa ha colpito la, creando scompiglio e disagi alla popolazione. Con venti che hanno superato i 100 km/h, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in numerosi episodi di emergenza legati a crolli estrutturali. Vari quartieri, in particolare quelli del levante, hanno vissuto un risveglio brusco, segnato da suoni di distruzione e la necessità di una risposta rapida per garantire la sicurezza.Inella zona portuale e in centro cittàDurante la, un container è stato sollevato con forza, volando in mare all’altezza di Calata Paita nella zona portuale. Per fortuna, le operazioni di recupero hanno avuto successo, evitando che il container si allontanasse ulteriormente. In centro città, l’impatto del maltempo si è manifestato attraverso il danneggiamento di dehors e arredi urbani, che sono stati spostati con violenza daltra Corso Cavour e Via Chiodo.