Malore al volante | 56enne muore a Roma in viale Ippocrate

L’uomo ha perso la vita dopo un incidente causato da un, 22 novembre – Un uomo italiano di 56 anni è deceduto questa mattina poco dopo le 9 in, a.L’uomo si trovava alla guida di una Mini Cooper quando, probabilmente a causa di un, ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro una Bmw X1 parcheggiata.Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale diCapitale e il personale sanitario. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Gli accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica precisa dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sembrerebbe legato a unimprovviso che ha colpito il conducente.