Tvplay.it - Berardi ha fatto la sua scelta: colpo prenotato in Serie A

Domenicoè stato per diverso tempo nel mirino dei club italiani. Ora potrebbe davvero essere pronto al grande salto.Domenicoè uno dei più grandi talenti del calcio italiano degli ultimi anni, un giocatore che hamolto bene e che per anni ha trascinato il Sassuolo inA. Il suo grave infortunio lo scorso anno è stato tra i vari motivi che ha causato la retrocessione del club neroverde.hala suainA (Lapresse) TvPlayPer anniha giocato con il club neroverde, ha debuttato inB nel 2012/2013 e vi è tornato suo malgrado in questa stagione, è stato purtroppo quasi costretto a questa situazione. Negli ultimi anni è stato accostato a diversi club, ad un passo dalla Juve ma vicino anche a Milan e Inter ma per un motivo o un altro il trasferimento non si è mai concretizzato.