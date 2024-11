Gaeta.it - Quattro denunciati per rapine a rider a Roma: intervengono i carabinieri

Facebook WhatsAppTwitter Nella capitale italiana, ihanno preso provvedimenti in risposta a dueavvenute ai danni di. L’operazione ha portato alla denuncia dipersone, evidenziando un problema crescente di sicurezza per le consegne a domicilio. I dettagli delle singolerivelano metodi intimidatori utilizzati dai criminali, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel rispondere a tali crimini.La rapina in piazza San Giovanni Battista de La SalleIl primo episodio è avvenuto nel quartiere Aurelio, precisamente in piazza San Giovanni Battista de La Salle, dove un giovane pakistano di 21 anni stava aspettando un ordine all’esterno di un noto fast food. Tre uomini, armati di coltello, lo hanno avvicinato con l’intento di impossessarsi della sua bicicletta elettrica, prezioso strumento di lavoro per un