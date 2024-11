Ilgiorno.it - Il rifugio di chi resiste “Casanostra“ insegna l’autonomia ai disabili

Leggi su Ilgiorno.it

La gente quasi non ci fa caso, ma in un elegante stabile in una delle strade centrali di Giussano, al 17 di via Milano, sorge un piccolo miracolo. Dove una ventina di anni fa stavano costruendo due complessi immobiliari riciclando soldi provento del traffico di droga, oggi c’è uno "schiaffo in faccia alla criminalità organizzata", come lo ha definito Don Ciotti, il creatore dell’associazione Libera, il giorno della sua inaugurazione, nel 2017. Su 500 metri quadrati suddivisi su quattro piani e strappati alla criminalità organizzata (in questo caso la ‘ndrangheta), ha oggi vita un progetto di rinascita sociale che è stato ribattezzato, con un chiaro sberleffo all’organizzazione dei Totò Riina e Mattia Messina Denaro. "Perché strappare beni alla criminalità organizzata si può. È difficile, così come è difficile riuscire a recuperarli davvero, ma si può".