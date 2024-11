Gaeta.it - Missione Umanitaria nel Mediterraneo: Arci e Sailingfor Blue Lab in azione contro la crisi migratoria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lanelcontinua a rappresentare una delle sfide più severe dei nostri tempi. L’11 novembre, da Lampedusa, è partita la primacongiunta die del CircoloLab di Bologna, un’iniziativa pensata per monitorare le rotte ad alto rischio per i migranti nel Mar. Questasi inserisce nel progetto “Tutti gli occhi sul”, che ha suscitato un significativo interesse grazie a una campagna di crowdfunding attivata sulla piattaforma Produzioni dal Basso.Il ruolo del CircoloLabLab non è una semplice associ, ma un vero e proprio Circolonavigante. Questo gruppo di marinai esperti non solo ha scelto di solcare le acque del, ma ha anche fatto del mare un campo d’per il proprio attivismo e solidarietà.