Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il vice Theo Hernandez arriverà dal Portogallo? L’indiscrezione

: ilpotrebbe arrivare dalnella prossima sessione diinvernale? Ecco chi potrebbe essereIlprosegue la ricerca di un. L’inizio di stagione difficile vissuto dal calciatore francese ha evidenziato uno dei problemi principali nella rosa dei rossoneri. La mancanza di una reale alternativa al terzino sinistro che lo possa sostituire in caso di assenza o – banalmente – gli possa concedere un turno di riposo.Infatti, Filippo Terracciano è una soluzione adattata in quella posizione mentre Paulo Fonseca non ha ancora ritenuti pronti Alex Jimenez e Davide Bartesaghi pronti a essere impiegati con costanza in prima squadra.Ilacquisterà Wendell come? Il punto della situazione View this post on InstagramA post shared by Wendell (@wendellborges18), ildalLEGGI ANCHE, cessione in vista per Mattia Liberali? Gli scenariMotivo per cui la dirigenza dei sette volte campioni d’Europa dovrebbe rinforzare la rosa acquistando un terzino sinistro nella prossima sessione di