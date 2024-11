Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, balzare in Sella o finire nel baratro. Con Cento non sbagliare è questione d’onore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’altra domenica sul filo del rasoio per la Carpegna Prosciutto che oggi torna all’astronave della Torraccia (palla a due alle ore 18) per cercare di cancellare l’orrenda figuraccia di Livorno del turno infrasettimanale. Non è solo, però, unadi immagine da ricostruire o di rapporto da ricucire con tifosi ormai inferociti, ma anche di classifica, che vede i biancorossi al penultimo posto a braccetto con l’altra delusa, Brindisi, caduta al piano di sotto come lae proprio come Pesaro in grande difficoltà. Solo tre vittorie, sin qui, a fronte di undici giornate già in archivio e la necessità di incare un risultato positivo, soprattutto oggi che il calendario spedisce per questo 12° turno sul campo dei pesaresi una formazione alla portata, la, con due punti in più in classifica.