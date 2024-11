Ilgiorno.it - Seregno, il sindaco rinviato a giudizio resta in sella. L’opposizione insorge: “Dimettiti”

(Monza Brianza) – “Affronto questa oggettiva fatica con il supporto della mia famiglia, della mia squadra, di tanti cittadini che nella quotidianità mi fanno sentire il loro sostegno. E allora per questo, come avevo già avuto modo di dire, proseguo il mio lavoro con tutta la determinazione possibile, l’impegno e l’amore che ho per questa comunità”. IlAlberto Rossi, dopo il rinvio aper la vicenda dell’aggregazione industriale tra Aeb e A2A, non rassegnerà le dimissioni. Dopo avere appreso che dovrà affrontare ilsul banco degli imputati, parla ai cittadini attraverso la sua seguitissima pagina Facebook. “Le sensazioni che provo sono molto diverse – scrive –. Le prime stanno tra il dispiacere, l’amarezza e l’arrabbiatura, e si raggruppano attorno al pensiero di vivere una situazione assurda e profondamente ingiusta.