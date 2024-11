Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate serali 14 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento stasera – giovedì 14– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 296, 297 e 298 in.Kemal ha contattato la polizia per far arrestare sua sorella, ma durante la conversazione si rende conto che non sta dicendo il falso e che potrebbe non essere stata lei a uccidere Ozan.Leggendo una lettera di Zeynep, Vildan scopre le ragioni della fuga della ragazza, che include l’omicidio di Ozan. Spinta dalla vendetta e dal risentimento, si arma di una pistola.Mentre Zeynep è in pericolo di vita, Nihan decide di presentarsi alla polizia e raccontare tutto. Dall’analisi della pistola emerge che è stata Vildan a sparare.