Cyber-spie a Milano | braccialetto elettronico per due indagati nell’inchiesta Dda e Dna

Facebook WhatsAppTwitter Un’inchiesta della DDA die della DNA ha svelato una presunta rete diche ha portato ai domiciliari quattro persone. Tra queste, Carmine Gallo, ex poliziotto, e Nunzio Samuele Calamucci, tecnico informatico, hanno ricevuto ilcome misura cautelare. L’operazione ha messo in luce dettagli inquietanti sulle attività di spionaggio che avrebbero avuto come epicentro gli uffici di una nota società di investigazione privata.L’inchiesta sulleL’operazione ha avuto inizio con un’articolata indagine della DDA die della DNA. Gli inquirenti hanno raccolto prove che suggeriscono l’esistenza di una rete attiva nel campo del-spionaggio. Le indagini hanno preso avvio in seguito a segnalazioni e a un incremento di attività sospette legate a diversi individui, coinvolti in operazioni di acquisizione illegittima di informazioni.