WWE | Backstage entusiasta per i Motor City Machine Guns

, Chris Sabin e Alex Shelley, non hanno perso tempo dopo il loro debutto in WWE: il tag team, considerato uno dei migliori al mondo, ha sfilato alla Bloodline i WWE Tag Team Championships dopo soli tre incontri nella compagnia. La loro carriera è legata in particolare alla TNA, ma il duo del Michigan ha subito avuto un impatto molto forte anche alla corte di Triple H e ilsembra apprezzare il loro lavoro.Secondo quanto riportato da JoeyVotes e TC a WrestleVotes Radio onPass, ilsarebbedel lavoro svolto dai MCMG. Addirittura, secondo il report, ad alcuni membri delil duo dà l’impressione di essere parte della compagnia da svariati anni e non da soli due mesi. Nel prossimo episodio di SmackDown Shelley e Sabin difenderanno le cinture dall’assalto di Montez Ford e Angelo Dawkins, ma nonostante la sfida che si preannuncia difficile, isembrano destinati a lasciare il segno nella divisione tag team.