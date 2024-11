Lanazione.it - ’Mai più sola’, Marino:: "Violenza sulle donne. Lo sport in prima linea"

"Mi fa piacere portare il mio messaggio, per tutto quello che è legato al basket, specie se riguarda nobili iniziative come questa". Parole di Tommaso, testimonial del torneo di basketpiù, evento del programma del Comune contro ladi genere. "Mi fa piacere dare il mio contributo a queste iniziative sociali – ha detto ancora–. Farlo a Siena, che è casa, ha ancora più valore. Anche se fosse stata una partita tra amici sarei venuto. L’evento e il suo scopo sono nobili e attuali, bello vedere la partecipazione di tutte le società della città e, in particolare, le loro giovanili. Tramite i giovani il messaggio passa meglio".