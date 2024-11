Quotidiano.net - Le ultime novità della Manovra: via libera al concordato bis e aumenta il bonus Natale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 novembre 2024 – Viaal-bis da parte. E allargamentoplatea dei destinatari del. Sono queste le due principaliemerse ieri sul fronte2025. Si accompagnano alla valanga di emendamenti presentati alla legge di Bilancio, tra i quali si segnalano soprattutto quelli sulla rottamazione-quinquies per le cartelle fino al 2023 e la previsione di un contributo di 500 euro per i corsi extra-scolastici degli studenti. Giancarlo Giorgetti Ministro a Economia e Finanza del Governo Meloni (Photo by Roberto Serra / Iguana)-bis fino al 12 dicembre Arriva, come ipotizzato e annunciato nei giorni scorsi, ilbis. La riapertura dei termini è funzionale all’obiettivo del governo di ottenere nuove risorse da aggiungere agli 1,3 miliardi di euro arrivati con la prima tranche.