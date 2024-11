Lanazione.it - Keu: tutto fermo per ricorsi al Tar. Rifiuti, telecamere

PONTEDERA Lunga discussione sulla rimozione del Keu dal Green Park. Con una mozione, illustrata dal capogruppo Matteo Bagnoli, Fratelli d’Italia ha chiesto che "il Comune provveda a ogni atto per la rimozione del Keu e acquisisca relazioni Arpat aggiornate sull’inquinamernto del sito a tutela della salute dei cittadini". "La campagna elettorale è finita, ora il problema va affrontato – ha detto Bagnoli – In quel sito nulla è stato più fatto". A rispondere è stato il consigliere Andrea Fulceri, della lista Per Puccinelli, che ha ripercorso l’intera vicenda relativamente ai procedimenti aperti dinanzi al Tar della Toscana che, prima ha bocciato l’ordinanza del Comune (44 del 2022), poi riabilitata dal Consiglio di Stato, e reso noto che ora il Tar dovrà pronunciarsi su un altro ricorso relativo al sito di stoccaggio.