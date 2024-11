Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, bicchiere mezzo pieno: "Ma col Teramo potevamo vincere"

Una bella prestazione contro una grande squadra in un impianto dove finora tutti avevano perso. Due gol fatti laddove nessuno era uscito a segnare. Un attaccante che si sblocca e un giovanissimo terzino che va in gol. Sono le belle notizie che laporta a casa dalla trasferta dallo stadio Bonolis, gara terminata sul punteggio di 2-2 contro il Città di. L’undici di Sante Alfonsi è passato in vantaggio in entrambe le occasioni; la prima con il tiro da fuori area del classe 2006 Cosignani, la seconda grazie ad una palombella di Padovani al suo primo gol in maglia rossoblù. In, il pari locale a firma Pavone e nella ripresa l’autorete di Capece. Per quest’ultimo non è stata una domenica fortunata, suo anche l’errato passaggio che ha innescato la prima marcatura del diavolo.