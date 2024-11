Lanazione.it - Camion si ribalta allo svincolo dell’autostrada: lunghe e difficile manovre per la rimozione

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Narni (Terni), 11 novembre 2024 – Incidenteper l’autostrada A1 a Nera Montoro, nel comune di Narni, sulla via Ortana. Un Tir che stava trasportando un grosso carico si èto in curva. E’ accaduto intorno alle 13.30. Momenti di paura in strada, con un boato che è stato chiaramente avvertito in zona. L’autista è uscito in maniera autonoma dal mezzo, ma intanto gli automobilisti di passaggio avevano chiamato i mezzi di emergenenza. E’ intervenuto il 118, che ha comunque visitato l’autista, così come una squadra di vigili del fuoco di Terni. Dal mezzo è uscito del carburante e i vigili del fuoco si sono occupati di mettere tutto in sicurezza. Intervenuta per i rilievi anche la polizia stradale. Intanto in zona il traffico è rimasto bloccato. L’operazione didelnon è semplice.