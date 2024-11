Mistermovie.it - Mister Movie | Modifiche alla Trama di Sister Act 3 dopo la scomparsa di Maggie Smith

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.LadiCambia i Piani per il FilmLa produzione di “Act 3” sta subendosignificativesceneggiatura a seguito della tristedi Damea settembre all’età di 89 anni. Whoopi Goldberg, protagonista del film, ha rivelato che la sceneggiatura deve essere riadattata, poiché lainterpretava il ruolo iconico della Madre Superiora sia nel film originale del 1992 che nel sequel del 1993, “Act 2: Back in the Habit”.“Act 3”: RiadattamentiladiDurante un’intervista al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Whoopi ha confermato la notizia, spiegando che la produzione sta apportando i necessari “aggiustamenti” per onorare il ruolo di, ma ha anche assicurato ai fan che il progetto non si fermerà.