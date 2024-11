AS Roma | esonerato Ivan Juri? in arrivo un nuovo allenatore

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 10 novembre 2024 – L’ASha comunicato l’esonero di? dalla guida tecnica della prima squadra.?? ??La decisione è stata presa dopo la sconfitta interna per 2-3 contro il Bologna, avvenuta il 10 novembre 2024.?? ????Nel comunicato ufficiale, il club ha espresso gratitudine verso? per il lavoro svolto nelle ultime settimane, sottolineando la sua professionalità in un contesto complesso.?? ??La società ha inoltre annunciato l’avvio della ricerca di unresponsabile tecnico, il cui nome sarà reso noto nei prossimi giorni.????? era stato nominatodellail 18 settembre 2024, subentrando a Daniele De Rossi dopo un avvio di stagione deludente.?? ??Nonostante alcuni risultati positivi, la squadra ha continuato a mostrare prestazioni altalenanti, culminate nella recente sconfitta contro il Bologna.