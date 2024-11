Ilfattoquotidiano.it - Pistoia, si rivolge al sindacato: preso a bastonate. Lavoratori di Vot International in presidio e tavolo con i sindacati

per aver parlato con il: è quanto accaduto a un operaio dell’azienda Vota Quarrata, in provincia dilo scorso lunedì. Tahla, dipendente pakistano di 22 anni, il giorno precedente si era rivolto alSudd Cobas Prato Firenze, insieme ad altri colleghi, per denunciare le dure condizioni di lavoro: 7 giorni su 7, 12-14 ore di lavoro al giorno, senza contratto. Proprio in quei giorni, la ditta – a conduzione cinese, produce poltrone e divani – era stata controllata dall’Ispettorato del Lavoro ma, come spiega ilSudd Cobas in una nota, “lo sfruttamento in fabbrica è proseguito già dal giorno dopo, come prima”. Tahla, al momento con 7 giorni di prognosi, ha raccontato le dinamiche dell’aggressione alla stampa locale: “Quando sono arrivato al lavoro mi hanno chiesto se avessi visto alcuni sindacalisti.