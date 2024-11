F1 Oakes Alpine | Obiettivo per il 2025? Essere nel gruppo di testa

Leggi tutto su Sportface.it

Oliver, team general dellaa partire da fine agosto, ha parlato di ciò che si aspetta in vista della stagionedi Formula 1: “L’rimane quello diinal. Ma non potrà avvenire per miracolo, perciò dovremo produrre una vettura migliore. Abbiamo già avuto conversazioni in merito alle nuove opzioni per ilpropulsore, ma bisogna anche migliorare il telaio. Si tratta di far funzionare la squadra come una sola entità“. Infine,ha concluso: “In seguito ai recenti miglioramenti apportati all’auto siamo arrivati in Q3. Il prossimo mese prenderemo una decisione per un annuncio prima del termine di questa stagione“. F1,): “per ilneldi” SportFace.