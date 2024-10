Inchiesta dati rubati, l’ex poliziotto arrestato Carmine Gallo: “Io servitore dello Stato” (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'ex numero uno della Squadra mobile di Milano, ai domiciliari dopo la maxi Inchiesta della Dda di Milano sui dossieraggi illeciti della società Equalize, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Filice e al pm De Tommasi. Con lui anche gli altri tre arrestati. Fanpage.it - Inchiesta dati rubati, l’ex poliziotto arrestato Carmine Gallo: “Io servitore dello Stato” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'ex numero uno della Squadra mobile di Milano, ai domiciliari dopo la maxidella Dda di Milano sui dossieraggi illeciti della società Equalize, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Filice e al pm De Tommasi. Con lui anche gli altri tre arrestati.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’ex poliziotto arrestato Carmine Gallo: “Io servitore dello Stato”;, Carmine Gallo sceglie di non rispondere al gip. Camponovo: «Temo per l'incolumità mia e della mia famiglia»;, prime ammissioni: “Obbedivamo ai capi, ora temo per la vita”; Cyberspie e, l'indagine tocca il : una società di Trento tra i clienti di Equalize;, gli interrogatori di garanzia: nessuno risponde al gip; 800mila persone spiate, il pm: "Contatti con mafia e servizi". Pazzali si sospende dalla Fondazione; Approfondisci 🔍

Inchiesta dati rubati, interrogatori di garanzia. Gallo da super poliziotto ad arrestato: “È la vita”

(quotidiano.net)

Milano, sfilano a palazzo di giustizia Carmine Gallo, Nunzio Samuele Calamucci e gli altri personaggi coinvolti nell’operazione della Dda. Nessuno risponde al gip ...

Dati rubati: account spiati, il giallo della soffiata a Pazzali, la mail violata di Mattarella e il coinvolgimento dei politici. Cosa sappiamo

(msn.com)

L'inchiesta dati rubati si allarga a macchia d'olio. Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, è ora al centro di un'indagine che mette in luce una serie ...

Inchiesta dati rubati, Carmine Gallo sceglie di non rispondere al gip: «Io servitore dello Stato, dimostrerò la mia innocenza»

(milano.corriere.it)

L'ex super poliziotto ai giornalisti: «Io dall'altra parte? È la vita». Tutti e quattro gli indagati ai domiciliari si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip di Milano Fabrizio Fi ...

L’inchiesta sui dati rubati. Accessi a Inps e Agenzia Entrate. Le accuse all’investigatore ferrarese

(msn.com)

Luca Cavicchi è indagato per accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d’ufficio. Una quindicina gli episodi che lo vedrebbero protagonista. La difesa: "Ora valutiamo l’interrogat ...