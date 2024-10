Game-experience.it - Horizon Zero Dawn Remastered è disponibile su PS5 e PC, ecco il trailer di lancio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sony Interactive Entertainment ha rilasciatosu PS5 e PC in questa giornata del 31 Ottobre 2024, pubblicando contestualmente l’immancabiledi. Come sarebbe stato lecito attendersi, questo nuovoconsente di dare un’occhiata a tutta una serie di sequenze tratte direttamente da questa nuova versione del gioco, mostrando quindi la coraggiosa Aloy alle prese con delle situazioni che richiedono una grande dose di concentrazione per essere affrontate correttamente. Ricordiamo che pochi giorni fa Digital Foundry ha promosso pienamente il lavoro di Nixxes con, evidenziando non poche migliorie apportate dal team di sviluppo al comparto tecnico del gioco che riescono ad offrire un salto piuttosto netto rispetto alla versione originale.