Tvzap.it - Tram deraglia e si schianta contro un negozio: diversi feriti

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 29 ottobre 2024. Unto e si ètounin pieno centro. Il mezzo ha colpito in pieno la vetrina deled è rimasto incastrato per diverse ore, circondato da vetri e detriti in frantumi. Diverse persone sono rimaste ferite. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tonno in scatola, l’inquietante scoperta degli esperti: cosa trovano dentro Leggi anche: L’attrice muore improvvisamente a soli 37 anni Oslo,e siin unL’incidente ha avuto luogo nella capitale norvegese. Unhato e si ètoundi elettronica all’angolo che vende iPhone e computer. Le immagini sui media norvegesi mostrano che la prima carrozza del mezzo ha sfondato la vetrina del punto vendita Eplehuset.