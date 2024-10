Si schianta con la moto, morto 43enne napoletano: ricoverata 36enne. Tragico incidente a Bacoli (Di domenica 27 ottobre 2024) incidente stradale in via Montegrillo a Bacoli. morto napoletano 43enne. Ferita una donna di 36 anni. Fanpage.it - Si schianta con la moto, morto 43enne napoletano: ricoverata 36enne. Tragico incidente a Bacoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)stradale in via Montegrillo a. Ferita una donna di 36 anni.

