Colline Unesco inaugurata la panchina letteraria e la casetta per i libri

Il piacere della lettura en plein air. A San Floriano di Valdobbiadene è stata inaugurata questa mattina la panchina letteraria opera dello scultore Valentino Moro e la casetta del bookcrossing realizzata da Massimo Vianello. Un interessante mix di materiali, ferro e pietra per l'una e legno per

