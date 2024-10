Teatro De Filippo Cecina | ecco la stagione 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DelaAlessandro Benvenuti, Ambra Angiolini, Nancy Brilli, Maddalena Crippa, Alessandro Di Marco nel cartellone che accompagnerà il pubblico fino a maggio Al via dal 26 novembre la/25 delDedi. Alessandro Benvenuti, Ambra Angiolini, Nancy Brilli, Maddalena Crippa, Alessandro Di Marco sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra il Comune die la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Nove gli spettacoli in programma, oltre agli appuntamenti della rassegna ‘Sconfinamenti’ rivolta al pubblico più giovane, e del progetto ‘Note Dinamiche’, per un calendario di ricco e variegato fra prosa e danza che si sviluppa fino a maggio. Intanto alDeva in scenaIl 25 e 26 ottobre“Clandestinamente’, giunto alla sua 15° edizione.