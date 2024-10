Lodi, la Giunta Furegato in trasferta nei quartieri. Tappa all’Albarola, fra viabilità e decoro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lodi, 25 ottobre 2024 – I problemi della zona dell’Albarola sono stati al centro di un incontro tra la Giunta e la cittadinanza organizzato mercoledì sera nell’oratorio della parrocchia di Sant’Alberto. “Questa è una zona della città che ha subito e sta subendo molti cambiamenti – ha affermato in apertura il sindaco Andrea Furegato –. I lavori all’ex Linificio, allo Zucchetti Village, la “greenway“, il parco delle Caselle, il sottopasso di viale Pavia-via Nino Dall’Oro, tutte opere importanti. Siamo qui però per ascoltare chi vi abita vicino”. I cittadini presenti, numerosi e attenti, hanno espresso soddisfazione per le novità nel quartiere, evidenziando anche cosa invece meriterebbe più attenzione. Ilgiorno.it - Lodi, la Giunta Furegato in trasferta nei quartieri. Tappa all’Albarola, fra viabilità e decoro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – I problemi della zona dell’Albarola sono stati al centro di un incontro tra lae la cittadinanza organizzato mercoledì sera nell’oratorio della parrocchia di Sant’Alberto. “Questa è una zona della città che ha subito e sta subendo molti cambiamenti – ha affermato in apertura il sindaco Andrea–. I lavori all’ex Linificio, allo Zucchetti Village, la “greenway“, il parco delle Caselle, il sottopasso di viale Pavia-via Nino Dall’Oro, tutte opere importanti. Siamo qui però per ascoltare chi vi abita vicino”. I cittadini presenti, numerosi e attenti, hanno espresso soddisfazione per le novità nel quartiere, evidenziando anche cosa invece meriterebbe più attenzione.

