Piano per l’utilizzo beni confiscati alla criminalità, arriva l'ok dalla giunta Occhiuto (Di giovedì 24 ottobre 2024) La giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del vicepresidente e assessore all’organizzazione, risorse umane e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità, Filippo Pietropaolo, ha approvato le modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 sull’assetto generale Reggiotoday.it - Piano per l’utilizzo beni confiscati alla criminalità, arriva l'ok dalla giunta Occhiuto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladella Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del vicepresidente e assessore all’organizzazione, risorse umane e valorizzazione dei, Filippo Pietropaolo, ha approvato le modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 sull’assetto generale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Studentati ricavati da beni confiscati alla mafia: il Consiglio dei Ministri appoggia il futuro degli universitari - Il Consiglio dei Ministri accetta la proposta di realizzare studentati dalle case confiscate agli ex boss mafiosi. La fine del progetto è prevista entro il 2026. (ildigitale.it)

Regione: Ok Giunta su nuovo assetto generale della struttura organizzativa - Le nuove misure riguardano la riorganizzazione della struttura amministrativa, il Piano per l’utilizzo beni confiscati alla criminalità e risorse Comuni per messa in sicurezza del territorio ... (reggiotv.it)

Calabria, i provvedimenti della giunta regionale | DETTAGLI - Regione: ok dalla Giunta a nuove misure Tis, alla riorganizzazione della struttura amministrativa, al Piano per l’utilizzo beni confiscati ... (strettoweb.com)

Riorganizzazione della struttura amministrativa: la Giunta regionale approva le modifiche - L'ok a nuove misure Tis, al Piano per l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità, a risorse Comuni per messa in sicurezza del territorio ... (corrieredellacalabria.it)

Giunta regionale, via libera a nuove misure Tis e risorse a Comuni per sicurezza territorio - La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del vicepresidente e assessore all’Organizzazione, Risorse umane e Valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità, Filippo ... (catanzaroinforma.it)